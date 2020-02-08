Зеленський запросив папу Римського до України

Президент України Володимир Зеленський запросив папу Римського Франциска відвідати Україну – про це йдеться в заяві Офісу президента щодо зустрічі подружжя Зеленських із головою католицької церкви 8 лютого.

За повідомленням, Зеленський подякував Франциску за ініціативу «Папа для України», спрямовану на допомогу українцям, постраждалим від війни на Донбасі.

«Я його запросив в Україну. Я впевнений, що він буде в Україні – не тільки в столиці. Я сказав, що для того, щоб до кінця зрозуміти, що у нас відбувається на сході, треба їхати на схід», – цитує Зеленського його пресслужба.

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Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський просив папу Римського допомогти у звільненні українських політв’язнів та полонених.

Папа Франциск останніми роками неодноразово згадував про мир в Україні і необхідність його досягнення.

Зеленський почав візит до Італії 7 лютого.