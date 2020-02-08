Зеленський просив папу Римського «допомогти зі звільненням» українських політв’язнів та полонених

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою католицької церкви папою Римським Франциском у Ватикані 8 лютого.

Як повідомляє пресслужба президента, він обговорив із понтифіком звільнення українських політв’язнів в анексованому Криму та Росії, а також полонених, яких утримують на окупованих територіях Донбасу.

«Папа Римський робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через два місяці після «Норманді» (зустрічі в «нормандському форматі» – ред.) в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні», – йдеться в повідомленні Офісу президента.

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Папа Франциск останніми роками неодноразово згадував про мир в Україні і необхідність його досягнення.

Зеленський почав візит до Італії 7 лютого. В рамках поїздки він вже зустрівся з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте, з яким обговорив, зокрема, питання повернення в Україну нацгвардійця Віталія Марківа.