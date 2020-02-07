Зеленський розпочав візит до Італії

Президент України Володимир Зеленський 7 лютого розпочав візит до Італійської Республіки.

«Глава держави проведе зустрічі з президентом Італії Серджіо Маттареллою та прем’єр-міністром Джузеппе Конте», – інформує офіційне інтернет-представництво глави української держави.

Як повідомляло Радіо Свобода, 8 лютого Зеленський також матиме аудієнцію з главою Ватикану, його святістю папою Франциском.

Папа Франциск останніми роками неодноразово згадував про мир в Україні і необхідність його досягнення.