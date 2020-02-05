Папа Римський 8 лютого зустрінеться із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту 8 лютого до Ватикану зустрінеться з папою Франциском, повідомляє Офіс президента.

«Програмою візиту передбачена аудієнція глави держави з його святістю папою Франциском. Відбудеться також зустріч президента України з державним секретарем Святого престолу П’єтро Пароліном за участю секретаря з міждержавних відносин Святого престолу Пола Річарда Галлахера», – йдеться в повідомленні.

Італійська преса пише, що аудієнція відбудеться о 10-й ранку (11-та за Києвом) в Апостольському палаці у Ватикані.

Папа Франциск останніми роками неодноразово згадував про мир в Україні і необхідність його досягнення.