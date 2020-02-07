Україна повинна повернути солдата Марківа – президент Зеленський в Італії

Рим – Повернути в Україну засудженого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа – це була не провідна, та важлива для Києва тема переговорів президента Володимира Зеленського з прем’єр-мінiстром Італії Джузеппе Конте. Пан Зеленський здійснив 7 лютого перший робочий візит до Італії, провівши також зустріч з президентом країни Серджо Маттареллою. Йшлося передусім про підтримку Італією євроінтеграційних намірів України і торговельно-економічну співпрацю. Президент Зеленський не зустрівся з представниками чисельної української громади на Апеннінах, як це робили його попередники, і чимало хто з активістів не приховує свого обурення.

Мета несподіваного римського візиту напередодні не розголошувалася. Ясно, що глави країн зустрічаються для зміцнення двосторонніх відносин, та у випадку з Італією через «справу Марківа» та засилля російської пропаганди на півострові ці відносини якщо не погіршилися, то перебувають у трохи напруженому стані. Тому навіть не відаючи про тему президентських відвідин італійської столиці, як у соціальних мережах, так і на устах у багатьох було одне – тема Марківа має бути порушена.

З-поміж питань політичного спектру дійсно зайшлося про українського солдата Віталія Марківа, котрий третій рік перебуває у в’язниці біля Мілана за обвинуваченням у причетності до вбивства італійського фотографа на Донбасі 2014 року. 12 липня минулого року суд присяжних міста Павії засудив нацгвардійця до 24 років ув’язнення. Україна оскаржила вирок і нині очікуює початку апеляційного процесу у Мілані навесні.

Без ілюзій

«Я розумію, що прем’єр-міністр не може впливати на італійський суд. Але я показав детально, що там відбулося, на якій відстані він був від місця убивства. І що ми повинні забрати цього хлопця», – цитує президента Володимира Зеленського його прес-служба.

Напередодні глава держави зустрівся в Римі з родиною ув’язненого – матір’ю Оксаною Максимчук та вітчимом Манліо Роґані.

Запевнив нас, що команда президента робить усе можливе для повернення нашого сина на волю



«Він (Володимир Зленський) запевнив нас, що команда президента робить усе можливе для повернення нашого сина на волю на батьківщину. Звісно, з боку влади це позитивний крок, ми вдячні за підтримку», – сказала Радіо Свобода Максимчук.

Очевидно, ніхто не плекає ілюзій, що після чергового підняття питання на найвищому рівні доля солдата буде швидко вирішена. З українського боку таки сподіваються на уважніший розгляд справи під час апеляції. В Італії ж до «справи Роккеллі-Марків» увага зовсім відсутня, і прохання української сторони не матиме конкретних наслідків, припускає Сімоне Аттіліо Белецца, кандидат історичних наук, автор книжок про Україну.

Годі сподіватися на екстрадицію засудженого, цього не буває між Італією та Францією, годі говорити про Україну



«Ясно, що президент України намагається порушити це питання з керівництвом Італії, та годі сподіватися на екстрадицію засудженого, цього не буває між Італією та Францією, годі говорити про Україну, яка не є важливим стратегічним партнером для Італії», – зауважив Сімоне Аттіліо Белецца для Радіо Свобода.

Важливо дружити з членом ЄС і НАТО

Зустріч між Зеленським і Конте у римському урядовому палаці Кіджі італійські джерела описують як «тривалу і приязну», що завершилася без пресконференції. Глава італійського уряду, який очолює коаліцію лівоцентристів Демократичної партії та популістів «Руху 5 зірок», підтвердив свої позиції на підтримку територіальної цілісності України та санкційну політику щодо Росії. Відомо, що за попереднього уряду також на чолі з Джузеппе Конте (проросійська коаліція популістів «Руху 5 зірок» та крайньої правої «Північної Ліги») активно впроваджувалася антисанкційна політика стосовно Москви, яка не знайшла підтримки в Брюсселі.

Співрозмовники порушили незручну для Італії тему – існування у кількох містах представництв контрольованих Росією утворень «ДНР» та «ЛНР», які під прикриттям громадської діяльності є політичним лоббі інтересів Росії в Італії. Президент Зеленський попросив главу італійського уряду закрити незаконні офіси самопроголошених республік, інформує Офіс президента України про підсумки переговорів.

Йшлося також про торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю, і зміцнення контактів між українськими й італійськими підприємцями. За словами українського президента, Італія – у трійці найбільших економічних партнерів України в ЄС, обсяги торгівлі торік сягнули понад 4 мільярди доларів США. Володимир Зеленський повідомив італійському прем’єр-міністру, що уряд України працює над спрощенням бізнес-процесів, будуватимуть нові дороги, мости, порти. А тому він запросив італійських інвесторів на береги Дніпра і пообіцяв гарантувати безпеку їхніх інвестицій.

Під час зустрічі з президентом Італії Серджо Mаттареллою глава української держави наголосив на важливості розбудови відносин з Римом як впливовим членом ЄС і НАТО. Власне, цей візит і важливіший більше для України, ніж Італії, зауважує оглядач Белецца, передусім з огляду на перспективу євроатлантичних прагнень Києва.

«Такі міжнародні контакти слід розвивати з огляду на майбутні кроки України у напрямку ЄС та НАТО. До того ж президента Зеленського в Італії сприймають як більш налаштованого до діалогу з Росією, на відміну від його попередника Порошенка. Для італійців простіше говорити із Зеленським», – додав Сімоне Аттіліо Белецца.

Незустріч з громадою

Про реакцію італійських керівників-співрозмовників президента України місцеві медіа майже не повідомляють. Щоправда, згадують як Серджо Маттарелла позитивно оцінив роль української громади в Італії для розвитку міжлюдських контактів між двома країнами. Сам же президент Зеленський з нагоди візиту не запланував зустрічі зі співвітчизниками, а деякі з них охоче прагнули поговорити з ним і про проблеми трудових мігрантів.

На Апеннінах офіційно проживають близько 240 тисяч вихідців з України, насправді їх утричі більше, стверджують інші джерела. Минулого року під час виборів президента України в Італії найбільшу підтримку виборців отримав Петро Порошенко – 3 840 голосів проти 2 127 за Зеленського.

Волонтерка у Мілані Леся Цибак каже, що на виборах голосувала за Зеленського і очікувала бодай мінімальної уваги чинного президента до закордонних українців.

Хай би зустрівся хоч з активістами спільноти, подивився нам в очі, та бачу, що чинний президент уникає зустрічей з українцями за кордоном



«Я подала запит і в МЗС, і до посольства у Римі – жодної відповіді. Я обурена, що не відбулося зустрічі з людьми, до нього є багато питань…Хай би зустрівся хоч з активістами спільноти, подивився нам в очі, та бачу, що чинний президент уникає зустрічей з українцями за кордоном», – сказала пані Цибак у коментарі Радіо Свобода.

Активістка «Волонтерської сотні» з міста Бреші Оксана Федків підтримала на виборах Петра Порошенка, але вважає що президент Зеленський мав би знайти можливість для спілкування з представниками спільноти.

«Було би варто президенту зустрітися з громадою українців, заробітчани тримають економіку України, та й запровадження електронного голосування ми б хотіли знову підняти. Президент зобов’язаний нас послухати, хоч ми і виїхали з України, ми пересилаємо на батьківщину гроші, та нами нехтують, нашої думки зовсім не хочуть чути», – вважає пані Федків.

Активістки згадують про недоліки попередніх президентів, зокрема Віктора Ющенка, Петра Порошенка, але зауважують, що саме вони і мали зустрічі з громадою. «Хоч далеко не всі проблеми вирішували, але принаймні нас слухали», – кажуть громадські діячки.