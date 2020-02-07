Зеленський в Італії порушив питання про повернення нацгвардійця Марківа

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Римі з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте обговорив, зокрема, питання повернення в Україну нацгвардійця Віталія Марківа, повідомляє офіс президента.

«Розумію, що прем’єр-міністр не може впливати на італійський суд. Але я показав детально, що там відбулося, на якій відстані він був від місця убивства. І що ми повинні забрати хлопця», – повідомив Зеленський.

За даними ОПУ, Зеленський також обговорив з Конте загальнополітичні питання, зокрема закриття «офісів» угруповань «ДНР» та «ЛНР» в Італії.

«Я звернувся до прем’єр-міністра з тим, щоб були закриті незаконні офіси «ДНР» та «ЛНР», які відкрилися у кількох містах Італії», – сказав Зеленський.

У липні минулого року італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років в’язниці, визнавши його «активним співучасником умисного убивства» італійського фотографа Адреа Рокеллі під час бойових дій на Донбасі в 2014 році.

За даними Офісу президента України, розгляд апеляції на вирок очікується навесні 2020 року.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав вирок несправедливим.

Захист Марківа назвав вирок «політичним».

Верховна Рада України 17 січня схвалила заяву, якою закликала президента і парламент Італії «в рамках своїх повноважень» забезпечити прозорість, об’єктивність і неупередженість апеляційного провадження стосовно засудженого в Італії військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ «докласти максимум зусиль» для повернення Марківа.