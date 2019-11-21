Розгляд апеляції на вирок нацгвардійцеві Марківу очікується навесні 2020 року – ОП

Розгляд Апеляційним судом округу Ломбардія в Італії скарги від України на вирок українцеві Віталію Марківу очікується навесні 2020 року.

«20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на рішення Суду міста Павія від 12 липня 2019 року, яким військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа було визнано винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокеллі та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 24 роки. Розгляд апеляційної скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікується навесні 2020 року», – йдеться в повідомленні Офісу президента на сторінці у Facebook.

У повідомленні йдеться, що Україна висловлює «готовність застосувати всі правові засоби задля забезпечення справедливості для Віталія Марківа».

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«Україна глибоко розчарована вироком суду міста Павія, який вражає несправедливістю і порушенням основних правових принципів, за якими засуджено Віталія Марківа. Крім того, Україна вважає, що прийняття до розгляду цивільного позову проти України в національному суді Італійської Республіки порушує принципи міжнародного права, зокрема, юрисдикційний імунітет держави, заснований на суверенітеті і рівності держав», – вказали в Офісі президента.

У липні цього року італійський суд засудив Нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років в’язниці, визнавши його «активним співучасником умисного убивства» італійського фотографа Адреа Рокеллі 5 років тому під час бойових дій на Донбасі.

10 жовтня суд присяжних Павії поширив мотиваційну частину вироку солдатові. У документі сказано, що суд вирішив засудити Віталія Марківа «за фізичне сприяння та активну участь в убивстві італійського фоторепортера і його російського перекладача».