Справа Марківа: у НСЖУ прокоментували включення Рокеллі до списку журналістів, убитих в Україні

У Національній спілці журналістів прокоментували включення міжнародними організаціями до переліку журналістів, яких було вбито в Україні, італійського медійника Андреа Рокеллі, що загинув у зоні конфлікту на Донбасі і у справі про смерть якого в Італії засудили українця Віталія Марківа.

«Власне, методика Міжнародної федерації журналістів – доволі формальна, за територіальною ознакою. Тут є й прізвища російських журналістів, які приїжджали у порушення українських законів (у зону конфлікту – ред.) і загинули. Але відповідно Міжнародна федерація журналістів за територіальною ознакою визначає, що вони загинули в Україні. Це не питання відповідальності за вбивство, а фіксація, де саме це сталося. Андреа Рокеллі, який приїхав на окупований Донбас і загинув на окупованому Донбасі, а це територія України», – зазначив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Водночас, за його словами, зараз між НСЖУ та італійською професійною асоціацією журналістів ведеться діалог, закликаючи італійські медіа дотримуватися стандартів і зважено висвітлювати процес, не чіпляючи ярликів на Віталія Марківа.

З іншого боку, як зазначив Томіленко, НСЖУ звернулися до українського МВС із пропозицією надати, якщо українська правоохоронна система має дані, які вказують на невинуватість Марківа, надати ці докази італійському правосуддю та італійським медіа.

«Якщо влада, зокрема, говорить про необхідність зваженішого висвітлення в італійській пресі, влада повинна надавати аргументи, має комунікувати належно, бо одними патріотичними гаслами, які можуть бути сприйняті в Україні, італійську пресу не переконати», – сказав Томіленко.

Міжнародна федерація журналістів 1 листопада поширила заяву, у якій оприлюднила список із 16 журналістів, які загинули в Україні з 1995 року: Вадим Комаров, Павло Шеремет, Олесь Бузина, Сергій Ніколаєв, Андрій Стенін, Анатолій Клян, Антон Волошин, Ігор Корнелюк, Андреа Рокеллі, Андрій Миронов, В’ячеслав Веремій, Володимир Карачевцев, Ігор Олександров, Георгій Гонгадзе, Ігор Грушецький та Володимир Іванов.

У липні цього року італійський суд засудив Нацгвардійця Віталія Марківа до до 24 років в’язниці, визнавши його «активним співучасником умисного убивства» італійського фотографа Адреа Рокеллі 5 років тому під час бойових дій на Донбасі.

10 жовтня суд присяжних Павії поширив мотиваційну частину вироку солдатові. У документі сказано, що суд вирішив засудити Віталія Марківа «за фізичне сприяння та активну участь в убивстві італійського фоторепортера і його російського перекладача».