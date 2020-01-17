Рада закликала владу Італії гарантувати об’єктивність розгляду апеляції Марківа

Верховна Рада України схвалила заяву, якою закликає президента і парламент Італії «в рамках своїх повноважень» забезпечити прозорість, об’єктивність і неупередженість апеляційного провадження стосовно засудженого в Італії військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа.

Парламент ухвалив відповідний проєкт постанови на засіданні 17 січня. «За» проголосували 323 депутати.

Парламент України вважає, що справа Марківа продемонструвала «очевидні порушення принципів верховенства права, гарантій на справедливий суд та одного з ключових принципів кримінального процесу – презумпції невинуватості».

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«[Верховна Рада] звертає увагу, що процес проходив у глибоко антиукраїнській атмосфері, докази сторони обвинувачення базувалися на чутках й упередженнях, суд відхилив запит на проведення огляду місця події на горі Карачун (поданий захистом Марківа), а ймовірна причетність російської та проросійської сторони, присутніх там під час трагедії, не розслідувалась», – йдеться в заяві.

Парламент також протестує проти звинувачення України у порушенні міжнародного гуманітарного права і залучення Української держави до згаданої справи як цивільного відповідача і «категорично засуджує використання неприйнятних формулювань в матеріалах вироку, згідно яких українська армія є «повсталими українцями, що захопили «Карачун», стверджується, що «стріляти по цивільних було звичним способом дій української армії та НГУ», а військові дії на сході України називаються «триваючою громадянською війною».

У липні минулого року італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років в’язниці, визнавши його «активним співучасником умисного убивства» італійського фотографа Адреа Рокеллі під час бойових дій на Донбасі в 2014 році.

За даними Офісу президента України, розгляд апеляції на вирок очікується навесні 2020 року.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав вирок несправедливим.

Захист Марківа назвав вирок «політичним».

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ «докласти максимум зусиль» для повернення Марківа.