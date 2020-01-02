Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
02 січня 2020, Київ 10:11
Новини | Міжнародні

Папа Римський вибачився за те, що вдарив жінку по руці

У своїй першій проповіді у 2020 році Францсик заявив, що «будь-яка форма насильства проти жінок є кощунством проти Бога, який був народжений жінкою»

Дивитись коментарі

Папа Римський Франциск вибачився через те, що вдарив жінку по руці в новорічний вечір.

«Ми втрачаємо терпіння багато разів. Це трапляється і зі мною. Я вибачаюся за свій поганий приклад вчора», – сказав понтифік 1 січня.

У своїй першій проповіді у 2020 році він заявив, що «будь-яка форма насильства проти жінок є кощунством проти Бога, який був народжений жінкою».

На відео видно, як Франциск вітається з вірянами на площі Святого Петра у Ватикані. Одна із жінок схопила понтифіка. Він спробував вирватися і вдарив її по руці.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG