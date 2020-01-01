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01 січня 2020, Київ 23:29
Новини | Міжнародні

Папа Римський у перший день 2020 року заявив про важливість миру у світі

Папа Римський Франциск

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У перший день 2020 року папа Римський Франциск заявив про важливість миру на планеті і усвідомлення за це відповідальності, передає портал Vatican News.

«Саме тому Святий Папа Павло VI захотів присвятити перший день року мирові: молитві, усвідомленні відповідальності за мир. На цей 2020 рік послання наступне: мир – це шлях надії, шлях, яким поступаємо через діалог, примирення та екологічне навернення», – сказав понтифік.

Він закликав «зійти з п’єдесталів гордості» і просити «благословення Пресвятої Богородиці».

«Тоді рік, який розпочинається, буде шляхом надії та миру, не на словах, але через щоденні жести діалогу, примирення та дбання про створений світ», – зазначив папа.

Раніше у зверненні з нагоди Різдва Христового 25 грудня папа Римський Франциск також згадував про мир в Україні, «конкретних вирішень» на користь якого прагне держава.

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