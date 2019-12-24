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24 грудня 2019, Київ 23:52
Новини | Міжнародні

Папа Франциск очолив нічну різдвяну месу у Ватикані

Папа Римський Франциск цілує фігурку немовляти Ісуса під час меси в переддень Різдва у базиліці Святого Петра у Ватикані (фото архівне)

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Ввечері 24 грудня папа Франциск очолив у базиліці Святого Петра у Ватикані нічну різдвяну месу, повідомляє портал Vatican News.

«Прийняти благодать означає вміти дякувати. Але наше життя часто збігає далеко від вдячності. Сьогодні – саме той день, щоб наблизитися до кивота, до вертепу, до ясел, аби сказати «дякую». Приймімо дар, яким є Ісус, щоб самим стати даром, як Ісус. Стати даром – означає надати життю сенсу. І це найкращий спосіб змінити світ: ми змінюємося, церква змінюється, історія змінюється тоді, коли ми починаємо бажати змінити не інших, але себе самих», – звернувся понтифік до вірян під час проповіді.

Глава ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час брифінгу в межах архієрейського Собору Православної церкви України з нагоди річниці створення єдиної української помісної церкви Київ, 14 грудня 2019 року
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24 грудня у вірян західного обряду – Святвечір. Завтра, 25 грудня, о 13:00 у день Різдва, папа Римський Франциск у своєму посланні «Місту і світу» з площі Святого Петра виголосить привітання десятками мов світу.

Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також і більшість православних церков світу святкують Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем.

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