Радіо Свобода Daily: Епіфаній заявив, що ПЦУ може перенести святкування Різдва на 25 грудня за згоди вірян

Епіфаній назвав умову перенесення святкування Різдва на 25 грудня

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що ПЦУ може перенести святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, якщо погодяться віряни.

«Слід пояснювати людям, що ми відзначаємо не дату, а подію – Різдво Господа нашого Ісуса Христа», – сказав Епіфаній і додав, що соціологічні дослідження і внутрішні опитування ПЦУ свідчать, що «віряни, особливо у Західній Україні», поки не готові до перенесення дати святкування Різдва.

На думку митрополита, це питання наразі не об’єднує, а роз’єднує суспільство. Потрібна значна просвітницька праця, до якої владика Епіфаній закликав журналістів.

Глава ПЦУ повідомив про юридичне припинення УПЦ КП та УАПЦ

На засіданні архієрейського собору Православної церкви України 9 грудня митрополит Епіфаній заявив про юридичне припинення релігійних організацій «Київська патріархія УПЦ КП» та «Патріархія УАПЦ». Про це повідомив речник ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря.​

Тим часом «Українська православна церква Київського патріархату» заявляє про недостовірність цих даних.

Про це йдеться в заяві юридичного відділу Київської патріархії, оприлюдненій 14 грудня: «Заявляємо, що будь-якого відношення до внесення зазначеної інформації у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань релігійна організація «Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату» не має. Ні нею, ні її засновником-Помісним Собором, рішення про припинення не приймалися. Для вчинення реєстраційних дій до Міністерства культури, молоді та спорту України рішення про припинення не направлялися»

Російський телеканал показав анонсований як «інтерв’ю» коментар Зеленського

Російський державний телеканал «Россия-1» 15 грудня в ефірі програми «Москва. Кремль. Путін» показав коментар президента України Володимира Зеленського, який раніше на каналі анонсували як «інтерв’ю».

У сюжеті вказано, що розмова відбулася вночі, після саміту «нормандської четвірки» в Парижі.

Автор сюжету вказує, що коли російські журналісти поставили запитання Зеленському, охоронець намагався перешкодити, «але сам Зеленський дав повноцінну розгорнуту відповідь».

Автори сюжету наголошують, що «за останні шість років це було перше нормальне повноцінне спілкування президента України з російськими журналістами».

Зеленський зіграв з Путіним у піддавки і не програв – Пономарьов

На переговорах у Парижі президент України Зеленський виявився не таким простим, як очікували у Кремлі, констатував Радіо Свобода ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.

Команда Зеленського грала у піддавки з Володимиром Путіним, щоб заманити його на зустріч, а потім досягти своїх цілей. І президент Росії прибув до Парижа заради власної «великої перемоги». Зрештою протистояння досвідченого КДБшника і харизматичного актора завершилося внічию.

Загалом Путін боїться харизматиків, зазначив Пономарьов. Він також оцінив розслідування вбивства Павла Шеремета, розповів, чи судитиметься з урядом України з приводу нафтогазової ділянки «Дельфін» і спрогнозував – чи може «Слуга народу» стати партією «жуликов и воров»?

Розведення в дії. Як зараз живе Катеринівка?

Після зустрічі «нормандської четвірки» у Парижі стало відомо, що на Донбасі заплановане чергове розведення сил та засобів, яке мають здійснити до березня наступного року – визначили три нові ділянки. А що зараз відбувається там, де війська вже розвели? Журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» поїхали в Катеринівку, щоб дізнатися, як там змінилося життя через місяць після розведення.

Вирок винесли в Москві. Альбер Камю – як і Степан Бандера – жертва спецоперації КДБ?

4 січня 1960 року в автокатастрофі загинув французький письменник Альбер Камю, лауреат Нобелівської премії з літератури, автор відомих творів «Чума» і «Сторонній». Автомобіль, за кермом якого був видавець Мішель Галлімар, раптово врізався в дерево. Багатьом тоді здалося дивним, що катастрофа сталася на довгому відрізку прямої і широкої дороги, на якій не було жвавого руху. Однак поліція визнала подію звичайною аварією через несправність колеса.

Автомобіль марки Facel-Vega був розбитий ущент, а видавець, який був за кермом, Мішель Галлімар помер через кілька днів. У 1980-му чеський письменник і перекладач Ян Забрана (1931–1984) написав у своєму щоденнику, що смерть Альбера Камю не була випадковістю. Про версії загибелі Камю та Галлімара читайте тут.

«У звинувачення ніхто не вірить»: як живе сім’я кримчанина Приходька після його арешту

Українському активістові Олегу Приходькові продовжили арешт на два місяці, він перебуватиме в СІЗО до лютого 2020 року. Востаннє вдома дружина Олега Любов бачила його увечері 9 жовтня, коли він їхав зі співробітниками ФСБ Росії оглядати свій гараж.

Про флешку в горщику з квітами, раптову смерть улюбленого собаки, відносини з сусідами, про те, як змінилося життя родини після арешту батька і чоловіка, Крим.Реалії поговорили з сім’єю Олега Приходька.

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