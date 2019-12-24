«У це світле свято забудьмо про чвари»: Зеленський привітав із Різдвом за григоріанським календарем

Президент Володимир Зеленський привітав християн в Україні, які відзначають Різдво за григоріанським календарем.

«Мільйони людей в усьому світі сьогодні збираються родинами, щоб разом провести Святий вечір і зустріти першу зорю. Вона сповіщає про Різдво Христове. У це світле свято забудьмо про чвари. Це вечір злагоди та єднання. Кожен з нас прагне, щоб якнайшвидше до кожної української домівки прийшов мир. Згадаймо сьогодні, що мир починається з нас, з нашого прийняття одне одного, поваги, з нашого вміння любити», – звернувся Зеленський у фейсбуці.

Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також і більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським. Із 25 грудня 2017 року Різдво за новим стилем стало в Україні вихідним днем.

7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим «старим стилем»).

За даними соціологічної групи «Рейтинг», 25% опитаних українців підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, 64% респондентів проти такої ідеї.