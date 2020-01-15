Папа Римський вперше призначив жінку на високу дипломатичну посаду у Ватикані

Папа Римський Франциск призначив першу жінку на посаду в Державному секретаріаті Ватикану.

66-річна Франческа Ді Джованні обійме посаду в департаменті відносин між Ватиканом з іншими державами. Вона буде заступницею секретаря, фактично однією з двох заступників міністра закордонних справ.

Ватикан має дипломатичні відносини з понад 180 державами.

Наразі жінки у Ватикані обіймають лише кілька важливих посад. Папа Франциск виступає за поступове розширення ролі жінок у Ватикані і пообіцяв призначати більше жінок на важливі посади.

Державний секретаріат Ватикану є це найпотужнішим офісом Ватикану, який координує внутрішню роботу Святого Престолу, а також дипломатичні відносини Ватикану з іншими країнами.