Адвокат колишніх «беркутівців», звільнених у ході обміну, заявляє про їхнє повернення до України

Колишні співробітники спецпідрозділу загону «Беркут» Олександр Маринченко та Сергій Тамтура повернулися до Києва після їхнього обміну – про це повідомив 8 лютого адвокат Олександр Горошинський.

Горошинський оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці спільне фото з Маринченком і Тамтурою, а також фото і текст їхнього звернення до президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і генерального прокурора Руслана Рябошапки.

У листі йдеться, зокрема, про вимогу скасувати закон про амністію для учасників Революції гідності. Його автори також заперечують свою відповідальність за загибель протестувальників під час розстрілів Небесної сотні в лютому 2014 року.

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Офіс президента, Дмитро Разумков і Офіс генерального прокурора наразі не коментували інформацію про повернення ексспівробітників «Беркуту» та їхні заяви.

П’ятьох колишніх «беркутівців» – Олега Янішевського, Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Маринченка – звинувачують у вбивстві 48 і пораненні 80 людей на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.

У грудні 2019 року Генпрокуратура змінила групу прокурорів у справі розстрілу на Майдані, а суд, який розглядав справу, – змінив усім п’ятьом запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобов’язання.

29 грудня відбувся обмін утримуваними особами між Україною й підтримуваними Росією бойовиками за формулою «76 на 124». Україна отримала 76 людей (12 військових, 64 цивільних​).

За день до цього Київський апеляційний суд звільнив колишніх беркутівців під особисте зобов’язання. Під час засідання Генпрокуратура змінила групу прокурорів у цій справі.

Вони підтвердили, що ексберкутівці були включені до списку на обмін утримуваними особами між Києвом і бойовиками «ЛДНР».

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні 30 грудня заявила, що обмін ексберкутівців «суттєво ускладнить» розгляд справи Майдану.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що видача угрупованням «ЛДНР» п’яти колишніх беркутівців була умовою обміну.