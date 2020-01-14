Суд відвів нових прокурорів у справі ексберкутівців, яких передали бойовикам під час обміну

Святошинський районний суд Києва відвів групу нових прокурорів у справі колишніх беркутівців, підозрюваних у розстрілі людей на Майдані в 2014 році, передає кореспондент Радіо Свобода. Це трапилося на першому засіданні після обміну утримуваними особами на Донбасі, під час якого ексберкутівців передали підтримуваним Росією бойовикам.

На думку суду присяжних, дії прокурорів породжують сумніви в їхній неупередженості.

Наступне засідання призначили на 11:30 17 березня, щоб нові прокурори могли ознайомитися з матеріалами провадження.

Адвокати родин Небесної сотні вимагали відводу групи прокурорів, посилаючись на їхню заангажованість і поведінку в Апеляційному суді наприкінці грудня. Захист постраждалих вказував на те, що нові прокурори не підтримували державне обвинувачення, а виступали фактично на стороні підсудних, підтримуючи сторону їхнього захисту.

Адвокати ексберкутівців, зі свого боку, виступили проти відводу прокурорів, бо вважають їх чесними і професійними.

Перед цим адвокати повідомили, що не знають, де перебувають їхні підзахисні. Вони розповіли, що не спілкувалися з колишніми беркутівцями після обміну.

За словами адвоката Олександра Горошинського, вони мають безстроковий договір із своїми підзахисними і будуть їх представляти і в апеляційній інстанції за потреби.

Ввечері 28 грудня Генеральна прокуратура заявила, що обвинувачені «будуть зобов’язані виконувати покладені судом обов’язки, зокрема прибувати за першим викликом суду. У випадку невиконання обвинуваченими обов‘язків і встановлення обставин, що обвинувачені переховуються від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, судом буде прийнято рішення про оголошення їх у розшук».

У відповідь 14 січня Святошинський районний суд заявив, що «не є філією Генпрокуратури».

«Суд хоче висловити своє обурення тим, як на сайтах органів, працівники яких здійснюють повноваження сторони в процесі в даному судовому провадженні, дозволяють собі прогнозувати, вказувати, як має діяти суд за тих чи інших обставин. Такого права не має ані Генеральна прокуратура, ані Офіс генерального прокурора, ані інші будь-які посадові особи, незважаючи на їхній статус», – сказав головуючий суддя.

29 грудня відбувся обмін утримуваними особами між Україною та підтримуваними Росією бойовиками за формулою «76 на 124». Україна отримала 76 людей (12 військових, 64 цивільних​)!

За день до цього Київський апеляційний суд звільнив колишніх беркутівців під особисте зобов’язання. Під час засідання Генпрокуратура змінила групу прокурорів у цій справі.

Вони підтвердили, що ексберкутівці були включені до списку на обмін утримуваними особами між Києвом та бойовиками «ЛДНР».

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні 30 грудня заявила, що обмін ексберкутівців «суттєво ускладнить» розгляд справи Майдану.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що видача угрупованням «ЛДНР» п’яти колишніх беркутівців була умовою обміну.