Закревська каже про звернення в ГПУ через втрату обвинувачення у справі щодо ексберкутівців

Адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська повідомила про звернення організації «Родини Героїв Небесної сотні» до Генеральної прокуратури і комісії з затвердження на адмінпосади щодо втрати повного складу обвинувачення у справі щодо ексберкутівців. Як написала адвокат 1 січня у фейсбуці звернення було відправлене напередодні.

«На додачу до звільнення обвинувачених, ми під час розгляду клопотання в апеляційному суді ще й втратили в повному складі обвинувачення. Прокурорів, які належним чином представляли обвинувачення у справі всі ці роки, Олексій Донський, Ігор Земсков, Яніс Симонов і решту групи, які не ходили в суд, але також здійснювали важливу роботу щодо підготовки до судових засідань, збору доказів, тощо, викинули зі справи і замінили на маріонеткових прокурорів. «Адвокатська дорадча група» повністю підтримує вимоги потерпілих і також звертається до ГПУ і комісії – завтра це неподобство можуть закріпити, завтра проходять співбесіди на затвердження на адмінпосадах «нових-старих» прокурорів», – повідомила Закревська.

Вона вказала, що сторона потерпілих має «обґрунтовані побоювання», що прокурори, які вели справу 5 років, можуть зазнати переслідувань.

«Такою помстою може бути – незатвердження на адміністративній посаді, позбавлення премій, притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо», – зазначила Закревська.

Закревська повідомила, що сторона потерпілих просить, серед іншого, затвердити на адміністративних посадах прокурорів Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова і не затверджувати – Сергія Куцого – на посаду начальника другого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами 2013-2014 роках.

Вона зауважила, що 14 січня відбудеться чергове судове засідання у справі про розстріли на Інститутській 20 лютого 2014 року, де на лаві підсудних не буде жодного обвинуваченого.

29 грудня Генпрокуратура заявила, що судовий розгляд щодо обвинувачення у справі про розстріли на Майдані буде продовжено, попри зміну обвинуваченим ексберкутівцям запобіжного заходу на «особисте зобов’язання». Це, у свою чергу, послужило тим, що усі п’ятеро фігурантів справи потрапили на обмін утримуваними особами.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні 30 грудня заявила, щообмін ексберкутівців «суттєво ускладнить» розгляд справи Майдану.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що видача угрупованням «ЛДНР» п’яти колишніх беркутівців була умовою обміну.