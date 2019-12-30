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30 грудня 2019, Київ 21:18
Новини | Політика

Місія ООН: обмін ексберкутівців «суттєво ускладнить» розгляд справи Майдану

Ексберкутівці Сергій Зінченко і Павло Аброськін (фото архівне)

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Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявляє, що поділяє занепокоєння жертв і родичів загиблих на Майдані через видачу в рамках обміну угрупованням «ЛДНР» колишніх беркутівців, підозрюваних у розстрілі людей на Майдані в 2014 році.

«Передача п’яти співробітників спецпідрозділу «Беркут», яких звинувачують у вбивстві 48 і пораненні 80 протестувальників 20 лютого 2014 року, на територію, контрольовану самопроголошеними «республіками», суттєво ускладнить здійснення правосуддя і дотримання права жертв на справедливість. Раніше, у цій же справі, зусилля Генеральної прокуратури заочно притягнути до відповідальності інших співробітників «Беркута», які втекли з країни, виявилися безрезультатними», – йдеться в заяві місії.

При цьому моніторингова місія ООН привітала одночасне звільнення утримуваних під вартою осіб, що відбулося 29 грудня на КПВВ «Майорське» у Донецькій області.

Бойовики російських гібридних сил супроводжують людей під час обміну утримуваними особами. Пункт пропуску Майорськ у Донецькій області, 29 грудня 2019 року
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Місія також нагадала, що під час паризького саміту «нормандської четвірки» було досягнуто розуміння про надання міжнародним організаціям «повного та безумовного доступу до всіх затриманих», і висловила сподівання, що такий доступ на території, підконтрольні угрупованням «ДНР» і «ЛНР», буде наданий найближчим часом.

Зеленський пояснив, чому обміняли ексберкутівців – відео
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Зеленський пояснив, чому обміняли ексберкутівців – відео

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Всього в рамках обміну, що відбувся 29 грудня, підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» видали Україні 76 людей: 12 військових і 64 цивільних.

Серед тих, хто був у списку на видачу з України (всього 124 особи), – п’ятеро колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Майдані в 2014 році, а також обвинувачені в теракті в Харкові 2015 року, яких засудили до довічного ув’язнення.

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