Місія ООН: обмін ексберкутівців «суттєво ускладнить» розгляд справи Майдану

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявляє, що поділяє занепокоєння жертв і родичів загиблих на Майдані через видачу в рамках обміну угрупованням «ЛДНР» колишніх беркутівців, підозрюваних у розстрілі людей на Майдані в 2014 році.

«Передача п’яти співробітників спецпідрозділу «Беркут», яких звинувачують у вбивстві 48 і пораненні 80 протестувальників 20 лютого 2014 року, на територію, контрольовану самопроголошеними «республіками», суттєво ускладнить здійснення правосуддя і дотримання права жертв на справедливість. Раніше, у цій же справі, зусилля Генеральної прокуратури заочно притягнути до відповідальності інших співробітників «Беркута», які втекли з країни, виявилися безрезультатними», – йдеться в заяві місії.

При цьому моніторингова місія ООН привітала одночасне звільнення утримуваних під вартою осіб, що відбулося 29 грудня на КПВВ «Майорське» у Донецькій області.

Місія також нагадала, що під час паризького саміту «нормандської четвірки» було досягнуто розуміння про надання міжнародним організаціям «повного та безумовного доступу до всіх затриманих», і висловила сподівання, що такий доступ на території, підконтрольні угрупованням «ДНР» і «ЛНР», буде наданий найближчим часом.

Всього в рамках обміну, що відбувся 29 грудня, підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» видали Україні 76 людей: 12 військових і 64 цивільних.

Серед тих, хто був у списку на видачу з України (всього 124 особи), – п’ятеро колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Майдані в 2014 році, а також обвинувачені в теракті в Харкові 2015 року, яких засудили до довічного ув’язнення.