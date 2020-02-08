Мадридський клуб оштрафують через образи на адресу Зозулі

Апеляційний комітет Іспанської федерації футболу оприлюднив 7 лютого рішення щодо футбольного клубу «Райо Вальєкано», фанати якого вигукували образи на адресу українського футболіста Романа Зозулі.

Згідно з рішенням, клуб «Райо Вальєкано» має виплатити 18 тисяч євро штрафу та закрити частину своїх трибун для фанатів на наступних двох матчах.

Крім того, другу частину матчу проти «Альбасете», який зупинили через інцидент, команди мають дограти при порожніх трибунах.

Клуб «Райо Вальєкано» має змогу оскаржити рішення комітету.

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15 грудня 2019 року гру іспанського футбольного клубу «Альбасете», форвардом якого є українець Роман Зозуля, проти команди «Райо Вальєкано» у матчі другого дивізіону чемпіонату Іспанії зупинили після першого тайму після образ фанів «Райо Вальєкано» на адресу Зозулі.

Повідомляється, що на адресу українця, серед іншого, вболівальники іспанської команди вигукували «nazi» («нацист»).

Роман Зозуля грає за іспанський клуб «Альбасете» з 2017 року.

Після початку бойових дій на Донбасі Роман Зозуля регулярно допомагає українській армії. Він також заснував благодійний фонд «Народна армія», який підтримує українських військових. Зозуля отримав медаль «За заслуги перед Збройними силами України» від Міністерства оборони України.