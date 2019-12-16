Україна рішуче засуджує «прояви нетерпимості та словесні напади» щодо Романа Зозулі в Іспанії – МЗС

Міністерство закордонних справ України повідомило про рішуче засудження проявів нетерпимості та словесні напади на адресу українського футболіста Романа Зозулі під час матчу між командами «Райо Вальєкано» і «Альбасете».

«Ганебні образи з боку так званих вболівальників є не лише надуманими та безпідставними, а й співзвучними зі штампами російської пропаганди. Любити свою країну та перейматися її долею – природня риса свідомого громадянина в цивілізованому світі. Висловлюємо щиру підтримку Романові і віримо, що футбол, як універсальна мова для фанатів по всьому світу, залишатиметься важливим інструментом зі зміцнення миру, терпимості та взаєморозуміння, об’єднуючи людей крізь кордони, культури і політичні системи», – заявила речниця МЗС України Катерина Зеленко.

Вона зазначила, що МЗС України закликає офіційну владу Іспанії та керівництво Королівської іспанської футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент з Романом Зозулею «задля запобігання подібним неприпустимим проявам у майбутньому».

15 грудня гру іспанського футбольного клубу «Альбасете», форвардом якого є українець Роман Зозуля, проти команди «Райо Вальєкано» у матчі другого дивізіону чемпіонату Іспанії зупинили після першого тайму після образ фанів «Райо Вальєкано» на адресу Зозулі. Повідомляється, що з трибун українцеві, серед іншого, вболівальники іспанської команди вигукували «nazi» («нацист»).

Керівництво клубу «Альбасете» пояснило рішення про призупинення матчу бажанням «захистити цінності спорту». У найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії з футболу Ла Лізі, коментуючи інцидент, заявили, що засуджують расизм, насильство та ксенофобію.

Роман Зозуля грає за іспанський клуб «Альбасете» з 2017 року.

Після початку бойових дій на Донбасі Роман Зозуля регулярно допомагає українській армії. Він також заснував благодійний фонд «Народна армія», який підтримує українських військових. Зозуля отримав медаль «За заслуги перед Збройними силами України» від Міністерства оборони України.