В Іспанії перервали футбольний матч через образи на адресу Романа Зозулі

Гру іспанського футбольного клубу «Альбасете», форвардом якого є українець Роман Зозуля, проти команди «Райо Вальєкано» у матчі другого дивізіону чемпіонату Іспанії 15 грудня зупинили після першого тайму після образ фанів «Райо Вальєкано» на адресу Зозулі.

«Рішення ухвалене з єдиною метою – захистити цінності спорту, який ми любимо», – пояснило керівництво клубу рішення про призупинення матчу.

У найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії з футболу Ла Лізі також підтримали рішення призупинити матч через «серйозні образи і погрози протягом першого тайму на адресу Романа Зозулі».

«Рішення ухвалене на прохання обох команд. Ми працюємо над викоріненням насильства, расизму і ксенофобії на стадіонах Іспанії», – йдеться в повідомленні Ла Ліги.

Повідомляється, що на адресу українця, серед іншого, вболівальники іспанської команди вигукували «nazi» («нацист»).

Роман Зозуля грає за іспанський клуб «Альбасете» з 2017 року.

Після початку бойових дій на Донбасі Роман Зозуля регулярно допомагає українській армії. Він також заснував благодійний фонд «Народна армія», який підтримує українських військових. Зозуля отримав медаль «За заслуги перед Збройними силами України» від Міністерства оборони України.