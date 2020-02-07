Шевченко згодний останні перед Євро-2020 матчі збірної України провести в трьох містах – Павелко

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив про спаринг-партнерів і запропонував провести останні перед чемпіонатом Європи матчі збірної України в трьох міістах.

«Напередодні Євро-2020, окрім виїзних матчів із Польщею й Францією, наша національна збірна проведе ще три товариські зустрічі. І всі три гри головна футбольна команда проведе вдома.

26 травня ми зіграємо зі збірною Кіпру;

2 червня — принциповий матч із Північною Ірландією;

7 червня — заключна гра напередодні Євро зі збірною Ізраїлю.

Пропоную членам Виконкому УАФ підтримати пропозицію, яка попередньо була погоджена з головним тренером збірної Андрієм Шевченком, затвердити місцями проведення цих матчів: Харків (Україна — Кіпр), Київ (Україна — Північна Ірландія) та Львів (Україна — Ізраїль)», – написав Павелко у фейсбуці.

Збірна України стартує на Євро-2020 14 червня, коли зіграє з Нідерландами в Амстердамі, 18 і 22 червня – в Бухаресті з суперником, який стане відомий у березні 2020 року, та Австрією.

Фінальний турнір чемпіонату Європи 2020 року відбудеться у 12 містах у всій Європі з 12 червня до 12 липня.