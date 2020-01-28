Євро-2020: збірна України базуватиметься в Бухаресті, суперники житимуть удома

Збірна України з футболу під час чемпіонату Європи 2020 року базуватиметься в столиці Румунії Бухаресті, де проведе два з трьох матчів групового етапу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Натомість відомі суперники «синьо-жовтих» обрали пунктами перебування на час Євро-2020 домашні бази: команда Нідерландів їздитиме на матчі з містечка Цейст, команда Австрії – із Зеефельда.

Четвертим суперником команди Андрія Шевченка стане або Румунія, якщо в березні виграє свій плей-офф Ліги націй, або переможець іншого плей-офф Ліги націй за участю Північної Македонії, Косова, Білорусі та Грузії.

14 червня Україна зіграє з Нідерландами в Амстердамі, 18 і 22 червня – в Бухаресті з суперником, який стане відомий у березні 2020 року, та Австрією.

Фінальний турнір чемпіонату Європи 2020 року відбудеться у 12 містах у всій Європі з 12 червня до 12 липня.