Коронавірус: Скалецька пояснила, чому дата евакуації українців з Китаю невідома

Українська влада поки не знає, коли вдасться забрати українців з Китаю, де спостерігається спалах коронавірусу, повідомила міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька.

«Ми підготували форму інформованої згоди, котру ці особи повинні підписати, якщо вони хочуть зайти на борт і бути евакуйованими в Україну. Тільки після підписання цієї форми ми можемо зрозуміти, скільки осіб буде реально евакуйовано. І тільки після того, як ми будемо мати цю інформацію, ми зможемо говорити про день [евакуації]», – сказала Скалецька.

Вона додала, що на день евакуації також впливає готовність України захистити своїх громадян від поширення вірусу.

Напередодні в.о директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін повідомив, що на 11 лютого запланована евакуація з Китаю 51 українця.

Станом на 11 лютого кількість померлих від коронавірусу 2019-nCoV у Китаї досягла 1 016. На материковій частині Китаю зафіксували 42 638 випадків коронавірусу, ще 316 – в інших 24 країнах, де померла одна людина.

Серед хворих – щонайменше двоє українців. Обох зняли з круїзного лайнера Diamond Princess, який з 4 лютого перебуває на двотижневому карантині біля берегів Японії через виявлені випадки коронавірусу.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.

Специфічного лікування і вакцинації від нової інфекції не існує. До пацієнтів застосовують симптоматичне лікування. Більшість людей видужує.