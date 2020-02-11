Китай: кількість померлих від коронавірусу перевищила тисячу

Кількість померлих від коронавірусу 2019-nCoV в Китає досягла 1 016, повідомила місцева Національна комісія охорони здоров’я.

За даними китайських медиків та Всесвітньої організації охорони здоров’я, на материковій частині Китаю зафіксували 42 638 випадків коронавірусу, ще 316 – в інших 24 країнах, де померла одна людина.

В епіцентрі епідемії в провінції Хубей зафіксували 2 097 нових випадків захворювання, там померли 103 людини.

Серед хворих – щонайменше двоє українців. Обох зняли з круїзного лайнера Diamond Princess, який з 4 лютого перебуває на двотижневому карантині біля берегів Японії через виявлені випадки коронавірусу.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.