Евакуйовані з Китаю українці підпишуть згоду на 14-денний карантин – МОЗ

Українські громадяни, евакуація яких із Китаю запланована на 11 лютого, змушені будуть надати інформовану згоду на 14-денний карантин після прибуття в Україну, повідомив на брифінгу щодо ситуації з поширенням коронавірусу 2019-nCoV в.о директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін.

«Особі може бути відмовлено у вильоті, якщо вона не дає згоду на проведення протиепідемічних або профілактичних заходів. І це є пунктом, який регулюється ст. 35 постанови Кабміну 893», – сказав Кузін і додав, що всі українці, яких вивозитимуть із Китаю, погодилися на карантин.

За словами чиновника, до евакуації готується 51 людина, в тому числі одна дитина.

На сьогодні, за даними Центру громадського здоров’я, в місті Ухань та провінції Хубей перебуває від 120 до 200 українців.

9 лютого стало відомо про першого українця, який захворів на новий коронавірус – він є членом екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, що стоїть біля берегів Японії. Громадянина України зняли з лайнера та доправили до однієї з японських лікарень. 10 лютого стало відомо про ще один випадок захворювання серед українців на борту.

За даними Національної комісії охорони здоров’я Китаю, станом на 10 лютого кількість загиблих від нового коронавірусу зросла до 908. Загальна кількість заражених зросла до 40171.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.

Специфічного лікування і вакцинації від нової інфекції не існує. До пацієнтів застосовують симптоматичне лікування. Більшість людей видужує.