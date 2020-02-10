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11 лютого 2020, Київ 00:37
Новини | Міжнародні

ВООЗ: випадки коронавірусу за межами Китаю можуть бути «верхівкою айсберга»

Кількість померлих від нового коронавірусу в Китаї, де він виник, зросла до 908, оголосила влада країни 10 лютого, понад 40 тисяч людей заразилися

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що випадки коронавірусу, не пов'язані з поїздками до Китаю, можуть бути «іскрою, що призведе до пожежі».

Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус 10 лютого заявив про «тривожні приклади» передачі вірусу від людей, які не були в Китаї.

«Виявлення незначної кількості випадків може свідчити про ширшу передачу в інших країнах. Коротше кажучи: ми можемо бачити лише верхівку айсберга», – сказав він у Женеві.

Кількість померлих від нового коронавірусу в Китаї, де він виник, зросла до 908, оголосила влада країни 10 лютого. Всього тут заразилися понад 40 тисяч людей.

Вірус поширився щонайменше на 27 країн та територій, заразивши понад 330 людей. Повідомлялося про два випадки смерті за межами материкового Китаю.

Першу групу хворих на коронавірус прийняли в новозбудованій лікарні в Ухані – відео
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Першу групу хворих на коронавірус прийняли в новозбудованій лікарні в Ухані – відео

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