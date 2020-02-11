Скалецька: на коронавірус перевіряють 5 українців

У п’яти українців досліджують зразки на наявність нового коронавірусу. Про це на брифінгу заявила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, повідомляє «Укрінформ».

Вона зазначила, що міністерство стежить за людьми, які повертаються з Китаю.

«Ми маємо з ними постійний телефонний зв’язок, вони знають симптоми, куди треба звертатися. Нині є три особи, котрі звернулися по допомогу. У них і ще двох контактних осіб взято дослідні матеріали для обстеження та дослідження. Таким чином є п’ять осіб, яких ми перевіряємо на коронавірус», – сказала Скалецька.

За словами глави МОЗ, відомство постійно перевіряє заклади і системи реагування, які можуть знадобитися, якщо на території країни виявлять коронавірус.

9 лютого стало відомо про першого українця, який захворів на новий коронавірус – він є членом екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, що стоїть біля берегів Японії. Громадянина України зняли з лайнера та доправили до однієї з японських лікарень. 10 лютого стало відомо про ще один випадок захворювання серед українців на борту.

Станом на 11 лютого кількість померлих від коронавірусу 2019-nCoV у Китаї досягла 1 016. На материковій частині Китаю зафіксували 42 638 випадків коронавірусу, ще 316 – в інших 24 країнах, де померла одна людина.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.

Специфічного лікування і вакцинації від нової інфекції не існує. До пацієнтів застосовують симптоматичне лікування. Більшість людей видужує.