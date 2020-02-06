У Китаї змінили повідомлення про смерть лікаря від коронавірусу: він у критичному стані

Китайські ЗМІ, зокрема державне Global Times, які 6 лютого повідомили про смерть від нового коронавірусу лікаря з китайського Уханя Лі Веньляна, тепер змінили свої повідомлення і пишуть, що він перебуває в критичному стані.

За повідомленням Global Times, о 21:30 за місцевим часом у лікаря зупинилося серце, але його реанімували.

Повідомлення про смерть лікаря, який одним із перших намагався попередити про поширення нового коронавірусу в Китаї, широко розійшлися в західних ЗМІ, Всесвітня організація охорони здоров’я у твітері висловила співчуття.

У кінці грудня офтальмолог попереджав про новий коронавірус і сам ним заразився.

3 січня лікаря викликали до відділу поліції. Там його звинуватили в «поширенні чуток в інтернеті» і «порушенні громадського порядку» й закликали припинити такі дії.

Лі продовжив роботу в лікарні. За даними ЗМІ, до нього на прийом прийшла пацієнтка, в якої виявили новий тип коронавірусу. Пізніше медичний тест показав, що Веньлян заражений.

Перші повідомлення про спалах пневмонії невідомого походження в місті Ухань з’явилися в грудні минулого року. Китайська влада кілька тижнів не вживала активних дій, спрямованих на боротьбу з вірусом.

До 6 лютого 2020 року вірусом заразилися близько 30 тисяч людей, переважно в Китаї, зокрема в провінції Хубей, адміністративним центром якої є Ухань. 565 людей померли станом на ранок 6 лютого. 1200 осіб одужали.

У кінці січня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію через поширення нового типу коронавірусу за межами Китаю, однак ВООЗ заявляє, що пандемії вірусу поки що немає.