У МЗС радять українцям уникати поїздок до Китаю

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям уникати поїздок до Китаю через спалах нового коронавірусу.

«Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я рекомендують громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до провінції Хубей та міста Ухань, де є найбільший ризик зараження, а також відкласти свої подорожі, які не є вкрай необхідними, до інших територій Китайської Народної Республіки», – мовиться у повідомленні.

Тим українцям, які перебувають у Китаї радять бути уважними, уникати уражених вірусом регіонів, повідомляти про своє місце перебування до консульських установ України або зареєструватися на вебресурсі friend.mfa.gov.ua.

«Органами влади Китаю частково чи повністю карантинні заходи запроваджено у 16 містах провінції Хубей (Ухань, Хунган, Сян’ян, Їчан, Цзінмень, Сяннін, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Ечжоу, Цяньцзян, Еньши, Сяогань, Чжицзян, Дан’ян та Чибі). Крім того, підтверджено випадки інфікування цим небезпечним вірусом на території практично всіх китайських провінцій, міст центрального підпорядкування, автономних районів та спеціальних автономних районів Гонконг і Макао», – зазначили у міністерстві.

Станом на ранок 29 січня у Китаї підтвердили 132 летальних випадків захворювання на вірус. Його також виявили у інших країнах, включаючи Австралію, Німеччину, В'єтнам, Канаду, Малайзію, Сінгапур, США, Таїланд, Францію, Південну Корею, Японію та ОАЕ.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.