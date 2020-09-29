Лідерка «Голосу» захворіла на COVID-19

Лідерка партії «Голос» Кіра Рудик заявила, що захворіла на коронавірусну інфекцію COVID-19.

«Сьогодні отримала позитивний тест на COVID. Останні декілька днів була висока температура, напевно, найвища в моєму житті. Всі інші симптоми – схожі на грип. Смак і запах відчуваю, але, кажуть, це ненадовго. Сьогодні почуваю себе набагато краще, ніж учора. Члени команди «Голосу», з якими я спілкувалась у п’ятницю, здали тест», – написала Рудик у фейсбуці.

В Україні за останню добу, за даними РНБО, зареєстрували 3 627 нових випадків інфікування коронавірусом.