Кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 1 млн

Кількість смертей, пов’язаних з COVID-19, у світі станом на 29 вересня становить 1 000 867. Про це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса.

Найбільше смертей, понад 205 тисяч, зафіксували у США, далі йдуть Бразилія (142 тисячі) та Індія (95,5 тисячі).

У цих же країнах найбільша кількість хворих: 7,1 мільйона у США, 6 мільйонів у Індії та 4,7 мільйона у Бразилії.

В Україні станом на ранок 28 вересня інфікування коронавірусом підтвердили у 201 305 українців, 3996 людей померли, одужали 88 453.