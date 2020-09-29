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29 вересня 2020, Київ 08:47
Новини | Коронавірус

Кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 1 млн

Кількість смертей, пов’язаних з COVID-19, у світі станом на 29 вересня становить 1 000 867. Про це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса.

Найбільше смертей, понад 205 тисяч, зафіксували у США, далі йдуть Бразилія (142 тисячі) та Індія (95,5 тисячі).

У цих же країнах найбільша кількість хворих: 7,1 мільйона у США, 6 мільйонів у Індії та 4,7 мільйона у Бразилії.

В Україні станом на ранок 28 вересня інфікування коронавірусом підтвердили у 201 305 українців, 3996 людей померли, одужали 88 453.

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