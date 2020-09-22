Президент Євроради пішов на карантин, саміт щодо санкцій проти влади Білорусі перенесли

Саміт лідерів Європейського союзу, запланований на цей тиждень у Брюсселі, перенесли на тиждень. Причиною цього став карантин, на який був змушений піти президент Європейської ради Шарль Мішель через контакт із хворим на COVID-19.

«Сьогодні президент Євроради дізнався, що офіцер безпеки, з яким у нього був тісний контакт на початку минулого тижня, отримав позитивний тест на COVID. Президент регулярно проходить тести, і вчора його тест був негативним. Поважаючи правила Бельгії, відсьогодні він пішов на карантин», – написав у твітері речник Мішеля Баренд Лейтс.

Він також повідомив про рішення президента Євроради перенести спеціальний саміт ЄС із 24 і 25 вересня на 1 і 2 жовтня.

Раніше сьогодні віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель, який перебуває в Україні, повідомляв, що разом із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем планує відвідати Донбас через кілька днів. Наразі невідомо, чи відбудеться ця поїздка.

На запланованому саміті мають відбутися дебати щодо можливих санкцій ЄС проти Білорусі через суперечливе переобрання президентом Олександра Лукашенка і жорсткі дії влади проти протестувальників, які вимагають його відставки і нових виборів.

Міністри закордонних справ країн ЄС раніше не змогли узгодити список санкцій, за повідомленнями, через заперечення Кіпру. Свою протидію санкціям проти Білорусі кіпрська сторона пояснювала тим, що вона намагається запровадити санкції ЄС проти Туреччини, яка проводить розвідку газу в спірних водах східного Середземномор’я.

За словами Жозепа Борреля, ЄС продовжить підтримувати національний діалог і право білоруського народу на вільні й чесні вибори. «І це не може розглядатися як втручання у внутрішні справи», – наголосив він у понеділок у Брюсселі.

До санкційного списку ЄС входить близько 40 осіб, відповідальних за фальсифікацію білоруських виборів та насильство проти мирних демонстрантів. Він не може набути чинності доти, поки рішення не ухвалять одностайно всі 27 країн Євросоюзу.

У Білорусі понад місяць тривають протести з вимогою нових, чесних виборів і припинення насильства над протестувальниками. Канада, Велика Британія і кілька країн ЄС, включно з сусідніми з Білоруссю Литвою і Польщею, не визнали результати останніх виборів у Білорусі. Найбільші партії, представлені в Європейському парламенті, вже оголосили Лукашенка персоною нон ґрата. Європарламент не визнав Лукашенка легітимним президентом Білорусі і закликав ЄС запровадити санкції проти нього.

Латвія, Литва та Естонія запровадили персональні санкції та заборонили в’їзд президенту Білорусі Олександру Лукашенку і ще 29 білоруським чиновникам через фальсифікації виборів і насильницьке придушення акцій протесту. У цьому списку також є син президента Віктор Лукашенко, голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина та інші особи.