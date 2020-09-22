В ЄС висловили готовність надати Києву 1,2 млрд євро і назвали умови

Європейський союз готовий надати Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги, для цього вона має конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом і виконати вимоги стосовно верховенства права, заявив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

«Ми готові надати 1,2 мільярда макрофінансової допомоги для того, щоб допомогти вирішенню проблем, пов’язаних з економічним спадом, спричиненим коронавірусною пандемією. Для цього Україні необхідно також конструктивно взаємодіяти з МВФ, а також виконати всі ті вимоги, які стосуються посилення верховенства права в Україні», – сказав Боррель після зустрічі 22 вересня в Києві з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Боррель зазначив, що в Києві зустрівся з представниками українського парламенту і громадянського суспільства. За його словам, на зустрічах він наголошував на підтримці ЄС України, процесу її реформ, суверенітету і територіальної цілісності.

Президент Володимир Зеленський 14 вересня підписав закон про ратифікацію Меморандуму і Кредитної угоди між Україною та Європейським союзом щодо отримання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги.

Як повідомляли в Офісі президента, цю суму Євросоюз надасть двома траншами по 600 мільйонів євро. Вони будуть спрямовані на «підтримку макроекономічної стабільності, платіжного балансу та реалізації реформ» в Україні.

Верховна Рада ратифікувала Меморандум 25 серпня. Згідно з пояснювальною запискою, Євросоюз ухвалив виділення коштів кільком країнам, в тому числі Україні, через негативні економічні наслідки пандемії коронавірусу SARS-CoV-2.

Після рішення парламенту народна депутатка з групи Анна Скороход зареєструвала постанову про його скасування, однак він не отримав підтримки в сесійній залі.