Парламент ратифікував угоди з ЄС і ЄІБ

Верховна Рада ратифікувала меморандум і кредитну угоду з Європейським союзом про надання Україні макрофінансової допомоги до 1,2 мільярда євро. За відповідний законопроєкт проголосували 248 народних депутатів.

«Вдячні парламентаріям за підтримку. Це рішення дозволить Україні вже зараз отримати перший транш у сумі 600 мільйонів євро», – прокоментував рішення прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Також парламент схвалив фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 50 мільйонів євро (без ПДВ) на фінансування окремих дорожніх проєктів.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що загальний обсяг фінансування становитиме 100 мільйонів євро, із них 50 мільйонів – кошти ЄІБ, ще 50 – грантові кошти ЄС.

У квітні Офіс президента повідомляв, що Європейський союз вирішив надати Україні 1,2 мільярда євро для протидії коронавірусу.

Європарламент 15 травня затвердив виплату 3 мільярдів євро допомоги країнам-сусідам та партнерам ЄС для боротьби з наслідками пандемії. Кредити будуть надані протягом року 10-ти країнам, серед яких Україна, яка отримає 1,2 мільярда євро.