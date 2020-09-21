Кабмін: Україна просить МВФ почати роботу місії фонду в онлайн-режимі

Директору-розпоряднику Міжнародного валютного фонду Крісталіні Георгієвій направили листа зі зверненням про початок роботи в онлайн-режимі місії фонду в Україні, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як повідомляє пресслужба уряду, Шмигаль сказав про це під час онлайн-зустрічі з директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфредом Каммером, на якій ішлося про співпрацю офіційного Києва з фондом.

«Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ, що надається у непрості для всього світу часи», – сказав прем’єр-міністр.

Він також запросив Альфреда Каммера відвідати Україну, після завершення обмежувальних заходів у зв’язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.

7 травня після багатомісячних переговорів із Україною щодо трирічної програми розширеного фінансування МВФ урешті відмовився від неї і запропонував вужчу програму stand-by через «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні й стабілізації» в Україні.

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів, яка буде виконана в разі виконання Україною низки умов.

Перший транш у 2,1 мільярда доларів Україна отримала вже 12 червня.