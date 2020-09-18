Голова НБУ запевнив послів країн G7 у захисті незалежності регулятора

Голова Національного банку України Кирило Шевченко запевнив послів країн «Групи семи» (G7) в захисті незалежності центробанку України.

«Посли країн «Великої сімки» (G7) в Україні заявили, що наша країна «має продемонструвати політичну волю для захисту незалежності Національного банку». Я дуже поважаю погляди і застереження поважних послів, і повинен запевнити всіх вас, що незалежності НБУ нічого не загрожує», – написав Шевченко у фейсбуці.

Він зазначив, що «підконтрольність НБУ кому завгодно просто неможлива».

«Всі важливі рішення ухвалюються колегіально після всебічного обговорення їх впливу як на банківську систему зокрема, так і економіку в цілому», – додав Шевченко.

Коли саме і в якому форматі проходила зустріч голова НБУ не вказав.

1 червня голова Національного банку України Яків Смолій подав у відставку, заявивши про «систематичний політичний тиск». Його відставка, а потім і призначення на його місце Кирила Шевченка викликали значне занепокоєння у світі, зокрема в фінансових установах, у тому числі і в МВФ, і в бізнесових колах, щодо незалежності Нацбанку і подальшого перебігу реформ в Україні. В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.