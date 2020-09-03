Голова Нацбанку очікує на транш МВФ до кінця року

Керівництво Національного банку очікує, що Міжнародний валютний фонд передасть Україні новий транш до кінця 2020 року. Про це голова НБУ Кирило Шевченко повідомив на брифінгу 3 вересня.

За словами Шевченка, економічний прогноз Нацбанку базується на основному припущенні, що Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ.

«Ми очікуємо найближчим часом на місію МВФ та плануємо до кінця року ще отримати гроші від Міжнародного валютного фонду», – сказав голова центробанку.

У серпні МВФ заявив про намір продовжити співпрацю з Україною в межах чинної нині програми stand-by, але не надав деталей щодо можливості отримати наступний транш цього кредиту.

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7 травня після багатомісячних переговорів із Україною щодо трирічної програми розширеного фінансування МВФ урешті відмовився від неї і запропонував вужчу програму stand-by через «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні й стабілізації» в Україні. 9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів, яка буде виконана в разі виконання Україною низки умов. Перший транш у 2,1 мільярда доларів Україна отримала вже 12 червня.

Але 1 червня голова Національного банку України Яків Смолій подав у відставку, заявивши про «систематичний політичний тиск». Його відставка, а потім і призначення на його місце Кирила Шевченка викликали значне занепокоєння у світі, зокрема в фінансових установах, у тому числі і в МВФ, і в бізнесових колах, щодо незалежності Нацбанку і подальшого перебігу реформ в Україні. Новий голова Нацбанку заявив про продовження партнерства з МВФ.