Справжня реформа ВПК, виконання програми МВФ – кандидат на посаду посла США в Україні назвав свої пріоритети в разі затвердження

Справжня реформа Збройних сил України та оборонної промисловості – такий пріоритетний напрямок роботи в разі затвердження на посаду посла США в Україні назвав Кіт Дейтон в письмових свідченнях, поданих до слухань у комітеті Сенату США з міжнародних відносин. Дейтон наголосив, що його досвід роботи зі Збройними силами України як старшого оборонного радника стане корисним у праці над реформою.

Слухання із затвердження Дейтона на посаду посла відбулись у середу.

США можуть допомогти Україні у зміцненні обороноздатності, зокрема, шляхом допомоги у досягненні рівня військової взаємодії, необхідної для досягнення членства України в НАТО.

«Членство в розширеному партнерстві НАТО є величезним кроком у вірному напрямку для України і кульмінація зусиль, які я почав в Центрі Маршалла в 2014 році та просував в Північноатлантичній раді раніше цього року», – наголосив Дейтон у своїй письмовій заяві до слухань.

Він також привернув увагу до необхідності реформування військово-промислового комплексу України, щоб убезпечити його від шкідливого впливу Китаю, і наголосив, що «український оборонний сектор потребує реформ і, зрештою, він має працювати на користь народу України, а не Китаю».

«Роки корупції та поганого управління штовхали оборонні компанії України до межі провалу», що зробило інтелектуальну власність України та військові технології вразливими для зловживання Китаєм, вважає Дейтон.

У своїх письмових свідченнях Дейтон також наголосив на важливості захисту інвестицій в Україні задля подолання корупції та прихованих інтересів, необхідності проведення реформ та виконання Україною вимог програм міжнародних фінансових установ, таких, як МВФ та Світовий банк.

«Виконання програм МВФ та Світового банку є найпотужнішим сигналом від уряду про те, що він залишається відданим реформам», – наголосив Дейтон. Це стане сигналом того, що «Україна служить своєму народові – я маю на увазі всьому народові, а не лише кільком особам».

«Лише коли міжнародний бізнес матиме справжню впевненість у своїх інвестиціях, Україна зможе повною мірою реалізувати свій економічний потенціал», – додав він.

Протягом останніх п’яти років США надали понад чотири мільярди доларів допомоги Україні, а інші представники міжнародної спільноти надали ще мільярди, йдеться у свідченнях.