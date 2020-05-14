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15 травня 2020, Київ 01:29
Новини | Політика

Трамп вніс на розгляд Сенату кандидатуру нового посла США в Україні

Кіт Дейтон (архівне фото)

Президент США Дональд Трамп вніс на розглят Сенату США кандидатуру нового посла в Україні Кіта Дейтона. Про це 14 травня повідомили у Білому домі.

«Кіта Дейтона призначити надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні», – мовиться у повідомленні.

Що відомо про Кіта Дейтона, кандидата на посаду посла США в Україні – відео
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Що відомо про Кіта Дейтона, кандидата на посаду посла США в Україні – відео

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Раніше у Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп вніс кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона на посаду посла в Україні. Згідно з повідомленням, зараз Дейтон є директором Центру імені Джорджа Маршалла в Німеччині і старшим радником з питань оборони США в Україні. Раніше Дейтон був військовим аташе в посольстві у Росії. Розмовляє російською і німецькою мовами.

Наразі США мають в Україні тимчасову повірену ­– Крістіну Квін.

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