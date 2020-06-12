МВФ оприлюднив меморандум співпраці з Україною

Міжнародний валютний фонд оприлюднив меморандум співпраці з Україною.

Згідно з офіційним перекладом, який оприлюднений на сайті Міністерства фінансів ввечері 11 червня, українська влада серед іншого зобов’язується:

забезпечити фінансову стабільність пенсійної системи у випадку збільшення видатків на пенсії;

впровадити реформу охорони здоров’я шляхом поширення нового режиму фінансування на ланки вторинної та спеціалізованої допомоги;

забезпечити незалежність Національного банку України;

позбавитися часток держави в державних банках;

забезпечити незалежність нових антикорупційних інституцій – НАБУ, САП та ВАКС;

продовжити зусилля в енергетичному секторів, спрямовані на уникнення повторного виникнення квазі-фіскальних дефіцитів, на посилення конкуренції, та на підвищення видобутку з метою досягнення енергетичної незалежності;

продовжити приватизацію;

посилити Антимонопольний комітет.

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів. Україна очікує отримати перший транш у розмірі 2,1 мільярда доларів у червні.