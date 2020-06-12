Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 червня 2020, Київ 06:44
Новини | Економіка

МВФ оприлюднив меморандум співпраці з Україною

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів

Міжнародний валютний фонд оприлюднив меморандум співпраці з Україною.

Згідно з офіційним перекладом, який оприлюднений на сайті Міністерства фінансів ввечері 11 червня, українська влада серед іншого зобов’язується:

  • забезпечити фінансову стабільність пенсійної системи у випадку збільшення видатків на пенсії;
  • впровадити реформу охорони здоров’я шляхом поширення нового режиму фінансування на ланки вторинної та спеціалізованої допомоги;
  • забезпечити незалежність Національного банку України;
  • позбавитися часток держави в державних банках;
  • забезпечити незалежність нових антикорупційних інституцій – НАБУ, САП та ВАКС;
  • продовжити зусилля в енергетичному секторів, спрямовані на уникнення повторного виникнення квазі-фіскальних дефіцитів, на посилення конкуренції, та на підвищення видобутку з метою досягнення енергетичної незалежності;
  • продовжити приватизацію;
  • посилити Антимонопольний комітет.

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів. Україна очікує отримати перший транш у розмірі 2,1 мільярда доларів у червні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG