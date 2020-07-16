Хто очолив Нацбанк: найцікавіше про нового очільника НБУ Кирила Шевченка

Євген Солонина

Дмитро Кучірка

Економіст та фінансист, який пропрацював в українському банківському секторі понад чверть століття, людина, «зрозуміла для Заходу» – так відгукуються про призначеного Верховною Радою 16 липня голову правління Національного банку України Кирила Шевченка. Його запропонував президент України Володимир Зеленський, який до останнього тримав цю кандидатуру в секреті. Водночас критики нового керівника НБУ називають Шевченка «найкращим із поганих варіантів», а то й звинувачують його у відмиванні коштів та говорять про кримінальні справи й обшуки, нібито пов'язані з його діяльністю. В антикорупційних органах це спростовують. Радіо Свобода зібрало основні факти з життя та кар'єри нового керівника Нацбанку, а також різні відгуки про нього.

Вранці 16 липня Верховна Рада України підтримала кандидатуру Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України. Днем раніше його кандидатуру вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський.

Попереднім головою Національного банку був Яків Смолій, який 1 липня написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». Експерти, зокрема й ті, яких опитувало Радіо Свобода, вважають, що тиск чинили саме голова держави та його адміністрація.

Після відставки, і аж до призначення Шевченка, обов'язки глави НБУ виконувала перша заступниця голови правління банку Катерина Рожкова.

Призначення Кирила Шевченка стало відносною несподіванкою, оскільки депутати й експерти озвучували одразу кілька імовірних кандидатур із числа знаних українських банкірів. Прізвище Шевченка провладні депутати стали згадувати напередодні голосування.

Шевченко, якого зрештою підтримали і президент, і парламент, майже всю свою кар'єру працює у комерційних банках України: як приватних, так і державних. Однак є й інші моменти в його біографії, варті уваги.

Від шахтаря – до керівника банків

Нинішній очільник НБУ народився в Росії, в місті Тула, в 1972 році.

Юність майбутнього банкіра минула на Донбасі. Там же Кирило Шевченко закінчив школу та отримав першу роботу – з 1987 року він два роки був ремонтником на шахті в місті Кадіївка (Стаханов) на Луганщині.

Потім Кирило Шевченко переїжджає до Харкова. У 1994 році отримує диплом економіста в Харківському державному економічному університеті.

Кирило Шевченко був чи не першим керівником державного банку в Україні, (ідеться про «Укргазбанк»), якого обрали за відкритим конкурсом.

Кирило Шевченко ініціював екологічні новації в банківському секторі. У 2017 році він разом із міністром екології та природних ресурсів України Остапом Семераком презентували першу в Україні екологічно чисту платіжну картку, повністю вироблену з біосировини. «Зелені» картки вироблені з початків кукурудзи та цукрової тростини. У користуванні картка не відрізняється від традиційних аналогів, а після закінчення терміну дії розкладається упродовж двох років, не завдаючи шкоди довкіллю.

Чи не основне хобі нового очільника НБУ – альпінізм. У своїх інтерв'ю Шевченко доводить, що цей вид активності допомагає йому розвивати навички, потрібні в роботі.

Майно нового голови НБУ – це дві квартири в Києві, якими він володіє з дружиною, два паркомісця у столиці, дві земельні ділянки в Забір’ї Київської області (загалом 28 соток) та ще одна земельна ділянка площею 12 соток в окупованому Криму, в Феодосії. Про це свідчить торішня декларація Шевченка.

Кар'єра: чверть століття у банківському секторі

Кирило Шевченко працює у банківському секторі вже 26 років – одразу після отримання диплому економіста.

У 1994 році влаштувався в «Український кредитний банк» (зараз – «А-Банк»), де очолював сектор залучення кредитних ресурсів.

Із березня 1995-го по вересень 1995 року – провідний економіст сектору кредитних ресурсів банку «Аваль».

Із жовтня 1995-го по грудень 2006 року – в банку «Фінанси і Кредит». Починав із начальника відділу до першого заступника голови правління банку.

Із грудня 2006-го по травень 2009 року очолював Державну іпотечну установу (яка допомагала рефінансуванням банкам, що видавали іпотечні кредити).

Із вересня 2009-го по квітень 2010 року – перший заступник голови Правління АБ «Укргазбанк».

У 2010 році став співзасновником невеликого «Терра Банку», який за два роки був проданий, повідомляють українські медіа.

Із травня 2012 року по серпень 2014-го – радник голови правління «Ощадбанку».

Із жовтня 2014 року – перший заступник голови Правління, в.о. керівника «Укргазбанку».

Із травня 2015 року і до липня 2020-го – голова правління «Укргазбанку». В період правління Шевченка, а саме у 2019 році, він став першим українським банком, який визнали «найкращим банком зі сталого фінансування у Центральній і Східній Європі» за рейтингом Award for Exellence.

Просто з кабінету очільника цього банку Кирило Шевченко вирушив на нове робоче місце до НБУ. 16 липня Верховна Рада підтримала його кандидатуру на посаду голови правління Нацбанку. Причому конституційною більшістю – 332 голосами. Жодного голосу не дали за нього фракції «ЄС» та «Голос».

Кирило Шевченко – про фінансову політику та свої пріоритети на посаді

Працюючи в комерційних банках, нинішній глава НБУ позиціонував себе як прихильник збільшення кредитування малого та середнього бізнесу, а також – як адвокат кредитів на екологічні проєкти.

Ми кредитуємо всіх – від роздрібних клієнтів до бізнесу.

«Ми кредитуємо всіх – від роздрібних клієнтів до бізнесу. Портфель (кредитів, виданих «Укргазбанком») досяг приблизно 26 мільярдів гривень. Тільки за кредитами фізосіб він виріс на 250 мільйонів гривень завдяки кредитній програмі енергоефективності. У цій програмі – ми лідери по роботі з ОСББ. Частково за рахунок цього підрозділ по малому та середньому бізнесу показує дуже гарні результати... Ми все-таки банк державний, тому соціальна відповідальність для нас – не порожній звук. Довелося перебудувати роботу банку, щоб зорієнтувати його на малий і середній бізнес», наголошував Шевченко в одному з інтерв'ю у 2015 році.

В іншому інтерв'ю тодішній очільник «Укргазбанку» говорить про здешевлення кредитів для бізнесу, зокрема завдяки співпраці з такими західними гравцями, як International Finance Corporation.

«Ця угода (з International Finance Corporation) спрямована на три речі. Перше – це здешевлення кредитів. За деякими програмами, які ми фінансуємо, вартість фінансування становить 8-9% річних у гривнях. Це нижче рівня інфляції, тут немає жодних прихованих комісій. Друге – це подовження терміну кредитування», говорив Шевченко в інтерв'ю від 2018 року.

За день до свого призначення, відвідуючи парламентські комітети, Кирило Шевченко окреслив принципи своєї роботи в разі обрання.

Він заявив депутатам під час засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, що не допустить неконтрольовану емісію та інфляцію, та що Нацбанк повинен продовжувати співпрацю з МВФ, оскільки вона вкрай важлива. Але він згадав і про важливість співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями (зокрема – вже згаданою IFC).

Шевченко назвав своєю метою збереження незалежності НБУ, а головною роллю Нацбанку – забезпечення макрофінансової стабільності в Україні.​

Зв'язки з політиками і «чинник Тимошенко»

Кирило Шевченко ніколи не робив самостійної політичної кар'єри. Однак він не є чужим в українській політиці.

Так, у Верховній Раді 4-го та 5-го скликання він працював помічником народного депутата від «БЮТ», банкіра та олігарха Костянтина Жеваго.

Вже під час 6-го та 7-го скликань парламенту – Шевченко допомагає депутатці (від «БЮТ», а згодом позафракційній) Анжеліці Лабунській.

Роботу помічника цих депутатів він поєднував із керівними посадами в українських банках.

Більше того, Шевченка та обох депутатів поєднує банк «Фінанси та Кредит» (наразі він в стадії ліквідації). Коли Жеваго був його власником і головою наглядової ради – і Кирило Шевченко, і Анжеліка Лабунська працювали в ньому на різних керівних посадах.

Співпрацював чинний голова НБУ і з лідеркою «БЮТ» – «Батьківщини»: Із травня 2009 року і по вересень – Кирило Шевченко був радником прем'єра Юлії Тимошенко.

Політики про Шевченка: критикували за російський софт, назвали «зрозумілим для Заходу» і зарахували до «соросят»

Оцінки нового голови правління НБУ різняться навіть усередині «партії влади».

Найкращий вибір із можливих

«Найкращий вибір із можливих», – говорить про Шевченка колишній міністр економічного розвитку (з уряду Олексія Гончарука) Тимофій Милованов.

«В активі Шевченка те, що він – перший голова держбанку, обраний на конкурсі, тобто в результаті реальної конкуренції. Також Шевченко – зрозумілий банкір для міжнародних фінансових кіл», – схвально висловився про нового голову фінансового регулятора член наглядової ради «Укрзалізниці», колишній народний депутат Сергій Лещенко.

При цьому депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський звинувачує Кирила Шевченка в легалізації незаконних доходів, у розкраданні державних коштів та в шахрайстві.

«Незважаючи на загрозу втручання Росії в системи зберігання даних, держбанки продовжували працювати на російських системах процесингу карткових операцій, про що повідомлялося ще в 2017 році. До переліку найбільших державних банків, які працюють на російських програмних комплексах для обробки транзакційних операцій, також входив і «Укргазбанк», який Кирило Шевченко очолив у 2015 році», – пише Дубінський.

Окрім того, депутат вважає, що Шевченко створював загрозу кібератак української фінансової системи з боку Росії. За його словами, на попередньому місці Шевченка НАБУ провело обшуки. В самому НАБУ цю інформацію спростували.

Різняться і оцінки експертів. Так, інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що Шевченко є «найкращим» варіантом, але лише серед тих «поганих», які запропонував Володимир Зеленський.

«Питання тільки в тому, чому у нас був саме такий вибір. Адже ніхто не сумнівається, що прізвища Гурієва або Городниченка були внесені для проформи, і ніхто всерйоз призначати їх не збирався? Такий поганий вибір у нас був по волі президента. Це був його шорт-лист. Шорт-лист поганих варіантів. І виник він тому, тому що президент Зеленський особисто змусив піти у відставку Смолія. Руйнуючи незалежність Нацбанку. Останнього професійного інституту, що добре робив свою роботу. В результаті чого ми навіть не помітили кризу у фінансовій системі», дає оцінку Фурса.

Частина економістів, серед яких і Борис Кушнірук, звертають увагу на те, хто майже одноголосно підтримував кандидатуру Шевченка, а хто – ні.

«Враховуючи, що у єдиному пориві за нового голову Нацбанку голосували нардепи «ОПЗЖ», «Батьківщини» та депутати, пов'язані з Коломойським, які з різних причин, але зацікавлені у соціально-економічній та політичній дестабілізації України, нічого гарного вже найближчого року я не очікую»,– пише Кушнірук.

Тим часом, західні партнери України зреагували на призначення нового глави НБУ зі стриманим оптимізмом.

Американська торговельна палата в Україні сподівається на незалежність новопризначеного голови Національного банку України Кирила Шевченка. І стверджує, що буде працювати з ним на цій посаді.

«Бізнес-спільнота сподівається, що новопризначений голова Нацбанку збереже незалежність НБУ та продовжить його поточний курс, зокрема монетарну політику, підтримку макроекономічної стабільності та інфляційне таргетування, а також забезпечить співпрацю з МВФ задля прискорення економічного зростання», – зазначили в палаті.

Привітали Кирила Шевченка з призначенням і в Європейській бізнес-асоціації.

«Це дійсно відповідальна задача і великий виклик, очолювати таку структуру. Тож бажаємо натхнення та наснаги продовжувати розпочаті в країні зміни, задля забезпечення економічного зростання та макроекономічної стабільності», заявила виконавча директорка Асоціації Ганна Дерев'янко.