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16 липня 2020, Київ 23:30
Відео

Хто такий новий голова НБУ Кирило Шевченко? (відео)

Хто такий новий голова НБУ Кирило Шевченко? (відео)
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Хто такий новий голова НБУ Кирило Шевченко? (відео)

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16 липня Верховна Рада України призначила голову правління «Укргазбанку» Кирила Шевченка новим керівником Національного банку України. За це проголосували 332 народних депутати. Однак були і ті, хто його не підтримав. Чому? І які взагалі очікування у парламентарів від нового очільника Нацбанку?

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