Хто такий новий голова НБУ Кирило Шевченко? (відео)
16 липня Верховна Рада України призначила голову правління «Укргазбанку» Кирила Шевченка новим керівником Національного банку України. За це проголосували 332 народних депутати. Однак були і ті, хто його не підтримав. Чому? І які взагалі очікування у парламентарів від нового очільника Нацбанку?
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