16 липня Верховна Рада України призначила голову правління «Укргазбанку» Кирила Шевченка новим керівником Національного банку України. За це проголосували 332 народних депутати. Однак були і ті, хто його не підтримав. Чому? І які взагалі очікування у парламентарів від нового очільника Нацбанку?