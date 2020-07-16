Міністр фінансів розповів, чого чекати від курсу гривні

Міністр фінансів України Сергій Марченко в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода повідомив, що наразі він не бачить жодних чинників, котрі б вплинули на курс національної валюти.

«Більше того, у зв'язку з карантином у нас упав імпорт. Зараз у нас баланс тимчасово вирівнявся. Це означає, що тиск на гривню з боку імпорту, з боку покупки доларів – мінімізований. Прийшли гроші з МВФ – 2,1 мільярда доларів США. Зараз ще один транш очікуємо, очікуємо також кошти Світового банку. Є всі чинники вважати, що до кінця року різких коливань курсу не передбачається», –​ сказав Марченко в розмові з журналісткою.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що через завищений, на його думку, курс гривні щодо долара США українські підприємства «недоотримали мільйони і закрилися».

«Ми з цим боролися з самого початку моєї каденції, з літа (2019 року)... Так, і ми підтримуємо незалежність Національного банку України, але говорили всім, що як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30, а гривня, ви бачите, яка у нас. Нам говорили, що це ринкові умови, банк незалежний тощо, і ви це прекрасно все знаєте», – сказав глава держави на зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області 8 липня.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище.

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