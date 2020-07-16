Валютний ринок знеціненням гривні відреагував на запропонованого Зеленським голову НБУ

Національний банк України встановив опівдні 16 липня довідкове значення курсу 27 гривень 28 копійок за долар. Це на 18 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку котирування станом на 12:15 встановилися на рівні 27 гривень 30–32 копійки за долар, вказує Finance.ua.

«На торгах по долару спостерігається зростання попиту на фоні стриманої пропозиції. Частина продавців вичікує максимально високих котирувань і тому не поспішає укладати угоди. Це відбивається на поведінці курсу», – повідомляють експерти сайту «Мінфін», які в ранковому прогнозі не передбачали вихід котирувань вище від показників 27,3 гривні за долар.

16 липня Верховна Рада підтримала запропоновану президентом України Володимиром Зеленським кандидатуру Кирила Шевченка на посаду голови НБУ.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище. Упродовж кількох торгових сесій ситуація стабілізувалася, але цього тижня котирування знову стали вищими за 27 гривень за долар.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що через завищений, на його думку, курс гривні щодо долара США українські підприємства «недоотримали мільйони і закрилися».

«Ми підтримуємо незалежність Національного банку України, але говорили всім, що як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30, а гривня, ви бачите, яка у нас», – сказав глава держави на зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області 8 липня.