Американська торговельна палата сподівається на незалежність новопризначеного голови НБУ

Американська торговельна палата в Україні сподівається на незалежність новопризначеного голови Національного банку України Кирила Шевченка.

«Сильний та незалежний Національний банк (НБУ) є потужним сигналом довіри для іноземних інвесторів та для компаній, які вже інвестували мільярди доларів і створили тисячі робочих місць, а також для міжнародних партнерів, які надають фінансову підтримку для підтримки економіки… Тож Національний банк має залишатися незалежним, щоб бути ефективним та забезпечити довіру інвесторів в Україні», – заявили в палаті.

Американська торговельна палата стверджує, що буде працювати з Шевченком.

«Бізнес-спільнота сподівається, що новопризначений голова Нацбанку збереже незалежність НБУ та продовжить його поточний курс, зокрема монетарну політику, підтримку макроекономічної стабільності та інфляційне таргетування, а також забезпечить співпрацю з МВФ задля прискорення економічного зростання», – зазначили в палаті.

16 липня Верховна Рада призначила Кирила Шевченка новим головою Національного банку. Він до нового призначення працював головою правління «Укргазбанку». З 2012 по 2014 рік був радником голови правління державного «Ощадбанку», у 2009 році – радником прем’єр-міністерки України, нинішньої голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Попереднім головою Національного банку був Яків Смолій, який 1 липня написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск».