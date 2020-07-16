Профільний комітет Ради рекомендував висуванця Зеленського на посаду голови НБУ

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики провів співбесіду з претендентом на посаду голови Національного банку України Кирилом Шевченком і рекомендував його на цю посаду. Про це у фейсбуці повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція «Голос»).

«За проголосувало більшість колег. 1 проти, 5 утримались. Я особисто утримався, але головне, найцікавіше питання залишив на пленарне засідання. Голосування в Раді вже сьогодні зранку», – вказав Железняк.

Шевченко був особисто присутній на засіданні комітету, депутати ставили йому питання щодо діяльності в разі затвердження головою НБУ.

Президент України Володимир Зеленський направив до Верховної Ради проєкт постанови про призначення нового голови Національного банку. Документ, який парламент отримав 15 липня, пропонує призначити на цю посаду Кирила Шевченка.

Читайте також: Гонтарева «переходить червоні лінії» – Марченко про заяви ексголови НБУ щодо МВФ

Кирило Шевченко є головою правління «Укргазбанку». З 2012 по 2014 рік працював радником голови правління державного «Ощадбанку», у 2009 році – був радником прем’єр-міністерки України, нинішньої голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Читайте також: МВФ висловив Зеленському «занепокоєння щодо тиску на НБУ»

Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

3 липня Верховна Рада звільнила Смолія. Під час засідання парламенту голова НБУ серед причин свого рішення про відставку назвав «використання Ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституції». Тепер обов’язки голови банку виконує Катерина Рожкова.