Зеленський пропонує Раді призначити головою НБУ директора «Укргазбанку»

Президент України Володимир Зеленський направив до Верховної Ради проєкт постанови про призначення нового голови Національного банку. Документ, який парламент отримав 15 липня, пропонує призначити на цю посаду Кирила Шевченка.

«Призначити Шевченка Кирила Євгеновича на посаду Голови Національного банку України», – йдеться в постанові.

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Народний депутат від партії «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що його комітет планує розглянути посаду Шевченка вже о 9 ранку 16 липня.

Кирило Шевченко є головою правління «Укргазбанку». З 2012 по 2014 рік працював радником голови правління державного «Ощадбанку», у 2009 році – був радником прем’єр-міністерки України, нинішньої голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Призначення Кирила Шевченка на посаду голови Нацбанку раніше припускали співрозмовники проєкту Радіо Свобода та UA:Перший «Схеми».

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Ввечері 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». В Офісі президента запевнили, що Нацбанк залишатиметься незалежним органом.

3 липня Верховна Рада звільнила Смолія. Під час засідання парламенту голова НБУ серед причин свого рішення про відставку назвав «використання Ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституції». Тепер обов’язки голови банку виконує Катерина Рожкова.