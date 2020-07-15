НБУ посилив гривню на три копійки щодо долара – довідковий курс

Національний банк України встановив опівдні 15 липня довідкове значення курсу 27 гривень 11 копійок за долар, це на три копійки менше за офіційний курс на сьогодні. Перед тим кілька днів регулятор фіксував послаблення національної валюти.

За даними Finance.ua, станом на 12:45 котирування зросли до 27 гривень 13–15 копійок за долар (з ранкового рівня 27 гривень 6–9 копійок).

«Ближче до 12-ї години попит на долар поступово зростає. Періодично з’являються і нерезиденти, які скуповують валюту», – відзначають експерти сайту «Мінфін».

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище. Упродовж кількох торгових сесій ситуація стабілізувалася, але зараз котирування знову стали вищими за 27 гривень за долар.